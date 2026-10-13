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    Ограждения отремонтировали еще на 10 региональных дорогах Подмосковья

    Фото: Собкоры РИАМО

    В Подмосковье привели в порядок тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения вдоль региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Неисправные ограждения выявили во время обследования дорожной сети, которое проводят еженедельно. Работы выполнили на 10 региональных дорогах в городской черте и вблизи малых населенных пунктов.

    В городской черте ограждения восстановили в Подольске на Октябрьском проспекте и в микрорайоне Львовском на улице Московской, в Королеве в микрорайоне Первомайском на улице Советской, в Люберцах на Комсомольском проспекте, в Реутове на Носовихинском шоссе вблизи остановки «ТЦ Салтыковский», в Пушкинском в городе Красноармейске на улице Академика Янгеля, в Мытищах на улице Мира вблизи остановки «Микрорайон Ядреево» и в Чехове на улице Полиграфистов.

    Вблизи малых населенных пунктов работы выполнили в Дмитрове между селом Якоть и деревней Плетенево, в селе Рогачево на улице Московской, в деревне Клусово, вблизи села Ивановское, деревень Старо и Кульпино, в Серпухове в поселке Большевик на улице Ленина, в Красногорске в поселке городского типа Нахабино на улице Панфилова, вблизи ЖК Лесобережный и деревни Аникеевка.

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