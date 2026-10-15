360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится 16–18 октября

    Фото: мтди

    На Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги изменят расписание пригородных поездов на предстоящие выходные, 16–18 октября. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

    Технологические «окна» назначены с 22:00 16 октября до 15:50 17 октября, а также с 22:00 17 октября до 16:00 18 октября. В этот период железнодорожники проведут демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, глубокую очистку щебеночного балласта, балластировку и выправку пути вдоль пассажирских платформ. Работы пройдут поочередно по 1 и 2 пути, общая протяженность ремонтируемого участка — 800 м.

    На период работ пропуск поездов на участке Бескудниково — Лобня организуется по соседним путям в обе стороны. Изменения затрагивают в том числе поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы.

    В расписание пригородных поездов внесены существенные корректировки. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия и количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов временно выведена из расписания. Для обеспечения транспортной доступности назначены дополнительные поезда, в том числе на участке Марк — Лобня.

    Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

    Музей истории автотранспорта Мострансавто посетили более 2 тысяч человек

    Гимназию №5 в Домодедове капитально отремонтируют

    Администрация Солнечногорска проверила отопление в поселке Менделеево

    Детский сад «Росинка» открыли после капремонта в Люберцах

    Воробьев: Евгения Юрина начнет исполнять полномочия главы Талдома 10 октября

    Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов

    Конференция Ассамблеи народов России прошла в Подольске

    Почти 70 километров дорог отремонтировали в Дмитровском округе в 2026 году

    Большая семья — большая любовь. У Сорокиных из Дедовска родился 17-й ребенок

    Экскурсию в отделение МВД провели для школьников в Богородском округе

    В Подмосковье за неделю провели 90 земельных аукционов

    Участок на торгах в Подмосковье

    Новый детский сад открыли в микрорайоне «Алексеевская роща» в Балашихе

    Строительство детского сада на 560 мест завершат в Люберцах в 2027 году