Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится 16–18 октября

На Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги изменят расписание пригородных поездов на предстоящие выходные, 16–18 октября. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.

Технологические «окна» назначены с 22:00 16 октября до 15:50 17 октября, а также с 22:00 17 октября до 16:00 18 октября. В этот период железнодорожники проведут демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, глубокую очистку щебеночного балласта, балластировку и выправку пути вдоль пассажирских платформ. Работы пройдут поочередно по 1 и 2 пути, общая протяженность ремонтируемого участка — 800 м.

На период работ пропуск поездов на участке Бескудниково — Лобня организуется по соседним путям в обе стороны. Изменения затрагивают в том числе поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы.

В расписание пригородных поездов внесены существенные корректировки. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия и количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов временно выведена из расписания. Для обеспечения транспортной доступности назначены дополнительные поезда, в том числе на участке Марк — Лобня.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».