Осенние каникулы завершились в детских лагерях Богородского округа

С 5 по 11 октября в Богородском городском округе работали два загородных детских лагеря — «Мир в лесу» (деревня Калитино) и «Мир на озере» (рядом с озером Луковое). Осенние каникулы выдались на редкость теплыми и солнечными, что позволило сделать отдых детей максимально активным и насыщенным.

Лагерь «Мир в лесу» принял самую большую смену — 160 ребят. В «Мире на озере» отдохнули 60 детей. Благодаря установившейся погоде большую часть времени воспитанники проводили на свежем воздухе. Вместо привычных гаджетов — спортивные соревнования, веселые эстафеты, командные игры и турниры на открытых площадках. Ребята состязались в футболе, волейболе, настольном теннисе, участвовали в «Веселых стартах» и шахматных турнирах. Для любителей творчества работали мастер-классы по рисованию, рукоделию и актерскому мастерству.

Каждый день в лагерях был наполнен событиями: утренняя зарядка, тематические квесты, интеллектуальные викторины, конкурсы талантов и вечерние дискотеки. Педагоги и вожатые подготовили для детей разнообразную программу, сочетающую спорт, творчество и общение. Особое внимание уделялось безопасности: территория лагерей охранялась, медицинский контроль осуществлялся круглосуточно.

Судя по отзывам и настроению ребят, каникулы удались на славу. Домой они вернулись с зарядом бодрости, новыми друзьями и массой ярких впечатлений. Родители также отметили высокий уровень организации отдыха и выразили благодарность сотрудникам лагерей. Осенняя смена в Богородском округе стала для детей настоящим праздником, который запомнится надолго.