Благоустройство сквера на Куракинской улице завершат в Люберцах в ноябре
Работы по благоустройству сквера на Куракинской улице вышли на финишную прямую. Строители завершают укладку бордюрного камня и устройство подушки для плиточного покрытия.
На площадку скоро завезут асфальтобетон, и в ближайшее время здесь появится новое покрытие. Под плитку отдано 4 тысячи квадратных метров, 5 тысяч занимает газон, и еще около 3 тысяч — асфальтобетонное покрытие.
На объекте задействовано пять единиц техники и порядка специалистов. Работы, которые стартовали в августе, идут полным ходом, а их завершение запланировано на середину ноября.
В сквере полностью обновят пешеходную зону, сделают ее удобной для проведения памятных мероприятий и продумают прогулочные маршруты. Установят освещение и лавочки, высадят деревья и кустарники. Особое внимание уделено смысловому центру территории. Памятник погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, памятные камни и скульптура «Ангел-хранитель» будут объединены в единую архитектурную композицию.
Работы идут с учетом пожеланий жителей и исторической значимости места. В результате в Люберцах появится красивое и памятное общественное пространство, где смогут гулять гости и жители округа.