Благоустройство сквера на Куракинской улице завершат в Люберцах в ноябре

Работы по благоустройству сквера на Куракинской улице вышли на финишную прямую. Строители завершают укладку бордюрного камня и устройство подушки для плиточного покрытия.

На площадку скоро завезут асфальтобетон, и в ближайшее время здесь появится новое покрытие. Под плитку отдано 4 тысячи квадратных метров, 5 тысяч занимает газон, и еще около 3 тысяч — асфальтобетонное покрытие.

На объекте задействовано пять единиц техники и порядка специалистов. Работы, которые стартовали в августе, идут полным ходом, а их завершение запланировано на середину ноября.