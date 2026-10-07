В Подмосковье подали более 5 тысяч заявлений на выплату по уходу за инвалидами

С начала года на региональном портале подали более 5,1 тысячи заявлений на ежемесячную денежную выплату на осуществление ухода за инвалидами. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Оформить выплату могут граждане старше 18 и младше 65 лет, которые ухаживают за инвалидами первый и второй группы. Инвалиды должны быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме и иметь место жительства в Московской области. Оформить услугу могут неработающие жители региона, студенты-заочники или лица, которые работают удаленно или не более двух часов в день.

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы. Также для удобства заявителей внедрен сервис предпроверки наличия ранее поданного заявления, который поможет избежать повторной подачи, если по предыдущему обращению ведомством еще не принято решение.

Выплата назначается на шесть календарных месяцев, затем нужно подать онлайн-заявление на продление.