Девочек с опасной кожной инфекцией спасли в больнице в Пушкино

В детское инфекционное отделение Пушкинской больницы поступили две девочки с высокой температурой до 40 градусов и сильным покраснением на ногах. Как рассказала заведующая отделением Елена Толстикова, в обоих случаях причиной стал стрептококк, проникший через мозоли от неудобной обуви и ссадины на коленях.

У пациенток диагностировали рожистое воспаление. Эта инфекция опасна тем, что выделяемые бактериями токсины могут поражать почки, суставы и сердце.

«Рожистое воспаление распространяется по лимфатическим сосудам достаточно быстро, повреждает кожу и подкожную жировую клетчатку и за несколько дней может достигать значительных размеров. Поэтому без госпитализации в таких случаях не обойтись. Потребовалась системная антибактериальная терапия — внутримышечное или внутривенное введение антибиотиков, и местное лечение», — отметила Елена Толстикова.