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    Юные инспекторы из Луховиц взяли 3-е место в финале «Безопасного колеса»

    Фото: Министерство образования Московской области

    Команда юных инспекторов движения из городского округа Луховицы представила Московскую область на всероссийском финале конкурса «Безопасное колесо» и заняла третье место в общекомандном зачете. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования региона.

    В состав команды «Ребятки из девятки» из школы №9 вошли Марианна Никонова, Дарья Ляляева, Артем Кузьминов и Арсений Фадеев, руководителем выступила Елена Ратникова. Ученица Дарья Ляляева по итогам всех конкурсных станций одержала победу в личном зачете среди девушек.

    Торжественная церемония закрытия 45-го, юбилейного финала конкурса прошла 10 октября в Геленджике. В финале приняли участие команды — победители региональных этапов из разных субъектов Российской Федерации.

    В течение шести конкурсных дней юные инспекторы движения демонстрировали знания правил дорожного движения, навыки оказания первой помощи, основ безопасности жизнедеятельности, а также умение работать в команде.

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