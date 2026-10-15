Благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка» завершили в Люберцах
В поселке Октябрьский завершилось благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка». Готовность объекта к открытию проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Специалисты смонтировали сцену, пункт проката, площадку для выгула собак, зоны тихого отдыха и малые архитектурные формы. Главное изменение — новая пешеходная сеть, которая протянулась от пруда до Лыткаринского шоссе. Теперь жители поселка Октябрьский могут добраться до карьера по комфортной дороге. На территории установили дополнительные спортивные площадки, освещение и систему видеонаблюдения.
«Парк получился очень красивым, его уже полюбили жители, но, помимо пешеходной сети, дополнительно в этот этап входило и строительство многофункциональных объектов. В них будут располагаться кружки, секции, пункты проката. И сейчас мы готовимся уже к открытию. Конечно же, приглашаем всех, чтобы посмотрели и увидели своими глазами, каким красивым получился парк», — сказал Владимир Волков.
Работы на этом участке начались в декабре прошлого года. Подрядчики полностью заменили старые тропы на новые и соединили отдаленные районы. Особое внимание уделили спортивной зоне. Огороженная территория предназначена для игры в бадминтон, теннис и мини-футбол. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области и программы «Парки Подмосковья».
Открытие парка запланировано на конец следующей недели. Организаторы обещают праздничную программу, а жители смогут оценить новые зоны отдыха и спортивные объекты.