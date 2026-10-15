Благоустройство второй очереди лесопарка «Лесная опушка» завершили в Люберцах

Специалисты смонтировали сцену, пункт проката, площадку для выгула собак, зоны тихого отдыха и малые архитектурные формы. Главное изменение — новая пешеходная сеть, которая протянулась от пруда до Лыткаринского шоссе. Теперь жители поселка Октябрьский могут добраться до карьера по комфортной дороге. На территории установили дополнительные спортивные площадки, освещение и систему видеонаблюдения.

«Парк получился очень красивым, его уже полюбили жители, но, помимо пешеходной сети, дополнительно в этот этап входило и строительство многофункциональных объектов. В них будут располагаться кружки, секции, пункты проката. И сейчас мы готовимся уже к открытию. Конечно же, приглашаем всех, чтобы посмотрели и увидели своими глазами, каким красивым получился парк», — сказал Владимир Волков.