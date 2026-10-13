Жительница Богородского округа победила на всероссийском конкурсе

10 октября в Ростове-на-Дону состоялся финал состязания «Миссис Россия INTERNATIONAL 2026». За звание лучшей боролись замужние женщины из разных федеральных округов России.

Конкурс проходил в четыре этапа: подача анкет и портфолио, заочный отборочный тур, презентационно-подготовительный период и суперфинал.

Победительницей стала Елена Хромова, которая представляла Московскую область. Она получила три титула: «Талант конкурса Миссис Россия 2026», «Миссис Центральный Федеральный округ» и главное звание — «Миссис Россия INTERNATIONAL 2026». Елена получила право представлять Россию на мировом финале конкурса красоты в США «Missis INTERNATIONAL 2027».

Елена Хромова работает в физкультурно-спортивном комплексе «Обухово» Богородского городского округа инструктором по спорту и преподает художественную гимнастику. За три года работы она подготовила воспитанниц, которые успешно выступают на межрегиональных, региональных и республиканских соревнованиях, занимают призовые места и выполняют взрослые разряды.

Сама Елена — мастер спорта России по художественной гимнастике и чемпионка Европы по чирлидингу. Ее путь — пример гармоничного сочетания спорта, творчества и материнства.