Бассейн «Чайка» в Сергиевом Посаде отремонтируют в 2027 году

В Сергиево-Посадском округе продолжается капитальный ремонт бассейна «Чайка» на улице Мира. Готовность объекта достигла 80%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Кровля и фасад готовы на 94%. Специалисты занимаются отделкой, инженерными системами и чашей бассейна. Параллельно благоустраивают территорию.

На площадке работают 29 специалистов и техника. Работы идут в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Завершить капремонт планируют в 2027 году.

После открытия горожан ждут обновленные фасады и внутренние помещения, современные инженерные системы и новое спортивное оборудование. Сохранится зона для прыжков в воду с трех- и пятиметровыми вышками — единственная такая в округе.

«Чайка» — важная точка притяжения для жителей Пересвета и местных спортсменов.