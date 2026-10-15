360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Бассейн «Чайка» в Сергиевом Посаде отремонтируют в 2027 году

    Фото: МинстройМО

    В Сергиево-Посадском округе продолжается капитальный ремонт бассейна «Чайка» на улице Мира. Готовность объекта достигла 80%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Кровля и фасад готовы на 94%. Специалисты занимаются отделкой, инженерными системами и чашей бассейна. Параллельно благоустраивают территорию.

    На площадке работают 29 специалистов и техника. Работы идут в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Завершить капремонт планируют в 2027 году.

    После открытия горожан ждут обновленные фасады и внутренние помещения, современные инженерные системы и новое спортивное оборудование. Сохранится зона для прыжков в воду с трех- и пятиметровыми вышками — единственная такая в округе.

    «Чайка» — важная точка притяжения для жителей Пересвета и местных спортсменов.

    Читайте также

    Две новые котельные построили для детского санатория «Озерский» в Коломне

    Подмосковные ученые создадут электронный модуль для супертелескопа

    TMarshalkina.

    В Ступине спасатели ликвидировали последствия ДТП на трассе М-4 «Дон»

    Новый состав Мособлизбиркома сформируют до конца года

    В Щелкове после капремонта открыли поликлинику № 2

    Итоги финального этапа конкурса режиссеров молодежного театра подвели в Пушкино

    Этап областного театрального проекта прошел в Дмитровском округе

    В Звенигороде 17 октября пройдет концерт «Музыка души»

    Рыбоперерабатывающий комплекс построят в Дмитрове в 2028 году

    Количество многодетных семей в Подмосковье выросло почти на 40% за 5 лет

    В Подмосковье за неделю провели 90 земельных аукционов

    Участок на торгах в Подмосковье

    Семь подмосковных брендов победили в конкурсе «Знай наших»

    Завод косметики "Аравия" в Протвине запустит вторую очередь производственно-складского комплекса