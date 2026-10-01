Загруженность дорог Подмосковья утром 1 октября достигла 4 баллов
Утром в первый день октября загруженность дорог Московской области составляет четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Киевском, Носовихинском, Минском, Можайском, Ильинском, Новорижском и Пятницком шоссе.
В ведомстве призвали автомобилистов быть осторожными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также важно пристегиваться, не отвлекаться на телефон, заранее включать поворотники и учитывать дорожные и погодные условия. На пешеходных переходах следует снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.
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