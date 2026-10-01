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    Загруженность дорог Подмосковья утром 1 октября достигла 4 баллов

    Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»
    Фото: Запуск рабочего движения по участку ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток»/Медиасток.рф

    Утром в первый день октября загруженность дорог Московской области составляет четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Киевском, Носовихинском, Минском, Можайском, Ильинском, Новорижском и Пятницком шоссе.

    В ведомстве призвали автомобилистов быть осторожными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также важно пристегиваться, не отвлекаться на телефон, заранее включать поворотники и учитывать дорожные и погодные условия. На пешеходных переходах следует снижать скорость и уступать дорогу пешеходам.

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