В Серпухове показали премьеру спектакля «Дом с мезонином»

В Серпуховском музыкально-драматическом театре 25 и 26 сентября прошла премьера спектакля «Дом с мезонином» по рассказу Антона Чехова. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Постановку подготовила режиссер Евгения Тикиджи-Хамбурьян, ученица Андрея Кончаловского. Особенность спектакля в том, что «Дом с мезонином» — не пьеса, а лирическая проза, где драматургия спрятана в подтексте и чеховской недосказанности. Режиссер признается, что долго не решалась браться за Чехова, считая его «необъятным и великим автором».

Зрители увидели знакомую историю Художника и Жени через призму воспоминаний главного героя. Музыка стала полноправным действующим лицом спектакля: от начала до конца звучат частушки, инструментальные мелодии, народные песни, романсы и колыбельная.

Композитором постановки выступила Мария Аникеева, музыкальным руководителем — Ольга Зрилина. Художник Василиса Кутузова предложила минималистичное и метафоричное решение: дом с мезонином из чеховской усадьбы практически воссоздан в декорациях, но без музейной точности.

Роли исполнили Дмитрий Глухов, Елизавета Костиди, Полина Тараева и Анастасия Собина. Следующий показ спектакля состоится 30 октября, возрастное ограничение 16+.

Больше информации о мероприятиях в Серпуховском музыкально-драматическом театре — на официальном сайте театра.