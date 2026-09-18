Глава Люберец проверил ремонт теплосетей на улице Лермонтова в Дзержинском

Глава Люберец Владимир Волков проверил ход капитального ремонта теплосетей на улице Лермонтова в Дзержинском. Работы ведутся у домов 11, 12 и 13А.

Замена теплосетей проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Инфраструктура для жизни».

«На улице Лермонтова меняем теплосеть протяженностью почти 1800 метров — она поставляет ресурс в 40 многоквартирных домов и 5 социальных объектов. Капитальный ремонт позволит повысить надежность теплоснабжения у более чем 6 тысяч дзержинцев. Специалисты уже завершают замену сети и приступают к восстановлению благоустройства», — отметил Владимир Волков.

В 2026 году в Дзержинском капитально обновляют 6 центральных тепловых пунктов и 5,5 километра теплосетей. Еще почти 3,5 километра сетей в Люберцах заменили специалисты «Люберецкой теплосети» в рамках программы модернизации предприятия.