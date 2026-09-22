Беседу об правовой ответственности провели со школьниками в Серпухове

Профилактическая беседа, посвященная правовой ответственности совершеннолетних за различные правонарушения, состоялась 21 сентября в Куриловской гимназии в Серпухове. Со школьниками встретился заместитель руководителя следственного отдела по городскому округу Серпухов Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области подполковник юстиции Иван Леванов.

Учащимся рассказали, с какого возраста наступает правовая ответственность, какие виды наказаний предусмотрены законом и как участие в сомнительных схемах может отразиться на будущем молодого человека. В ходе беседы были затронуты вопросы терроризма, экстремизма, наркомании, дропперства, мошенничества и других противоправных деяний.

Особое внимание Иван Леванов уделил безопасному поведению в сети Интернет, недопустимости вовлечения подростков в преступные схемы и важности законопослушного поведения.

Встреча прошла в формате живого диалога. Школьники задали гостю множество вопросов и получили на них подробные ответы. Такие беседы формируют у молодежи правовую культуру, уважение к закону и помогают сделать правильный выбор в сложных жизненных ситуациях.