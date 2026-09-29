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    В Ногинске отремонтируют спорткомплекс на Санаторной улице

    Фото: РИАМО

    В Ногинске продолжают капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса на улице Санаторная, 3. Строительная готовность объекта превысила 50%, сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Сейчас на объекте выполняют кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку. Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья».

    Здание спорткомплекса построено в 1966 году. Подрядчик заменит кровлю, все инженерные сети и санитарно-техническое оборудование, окна и двери, проведет фасадные и внутренние отделочные работы, установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также благоустроит прилегающую территорию.

    После ремонта в спорткомплекс закупят новую мебель и спортинвентарь.

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