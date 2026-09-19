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    Сенатор Игорь Тресков проголосовал в Лобне

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

    Сенатор Российской Федерации Игорь Тресков 19 сентября проголосовал на избирательном участке в здании лобненского городского Лицея. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

    Сенатор пообщался с членами участковой комиссии и оценил высокий уровень организации процесса голосования.

    Всего в Лобне работают 35 избирательных участков. На каждом из них дежурят члены комиссии, наблюдатели от политических партий и общественных организаций, а порядок и безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

    «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», — подчеркнул в своем обращении Президент Российской Федерации.