Сенатор Игорь Тресков проголосовал в Лобне

Сенатор Российской Федерации Игорь Тресков 19 сентября проголосовал на избирательном участке в здании лобненского городского Лицея. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Сенатор пообщался с членами участковой комиссии и оценил высокий уровень организации процесса голосования.

Всего в Лобне работают 35 избирательных участков. На каждом из них дежурят члены комиссии, наблюдатели от политических партий и общественных организаций, а порядок и безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов.

«Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», — подчеркнул в своем обращении Президент Российской Федерации.