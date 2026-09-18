Жители Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей 14 тысяч раз

Фото: Выездной пункт вакцинации от коронавируса в фудмолле «Депо» в Москве / Медиасток.рф

С начала года в Подмосковье зарегистрировали более 14 тысяч обращений за медицинской помощью после присасывания клещей. Этот показатель остается ниже средних многолетних значений. Случаев клещевого вирусного энцефалита в регионе не выявили.

Для профилактики инфекции вакцинацию прошли более 28 тысяч человек, включая около 11 тысяч детей. Прививки проводят в том числе жителям, которые собираются в регионы, где распространен клещевой энцефалит, а также представителям профессиональных групп риска.

Для защиты от инфекций, передающихся клещами, в Подмосковье обработали акарицидами более шести тысяч гектаров территорий.

Эпидемиологическую ситуацию, связанную с присасыванием клещей, контролирует Управление Роспотребнадзора по Московской области.