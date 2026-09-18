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    Жители Подмосковья обратились за помощью после укусов клещей 14 тысяч раз

    Выездной пункт вакцинации от коронавируса в фудмолле «Депо» в Москве
    Фото: Выездной пункт вакцинации от коронавируса в фудмолле «Депо» в Москве/Медиасток.рф

    С начала года в Подмосковье зарегистрировали более 14 тысяч обращений за медицинской помощью после присасывания клещей. Этот показатель остается ниже средних многолетних значений. Случаев клещевого вирусного энцефалита в регионе не выявили.

    Для профилактики инфекции вакцинацию прошли более 28 тысяч человек, включая около 11 тысяч детей. Прививки проводят в том числе жителям, которые собираются в регионы, где распространен клещевой энцефалит, а также представителям профессиональных групп риска.

    Для защиты от инфекций, передающихся клещами, в Подмосковье обработали акарицидами более шести тысяч гектаров территорий.

    Эпидемиологическую ситуацию, связанную с присасыванием клещей, контролирует Управление Роспотребнадзора по Московской области.