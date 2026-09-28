Школьники из Лобни стали соавторами книги о правилах дорожного движения

Областной конкурс литературных творческих работ объединил активистов отрядов юных инспекторов движения общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования региона. Участие в соревновании приняли ученики школы № 10 из Лобни.

Награждение победителей состоялось 25 сентября в Химках. Участники конкурса создали книгу «Вова и правила дорожного движения», приуроченную к 90-летию со дня основания Госавтоинспекции России. Соавторами издания стали лобненские школьники четвероклассники Иван Загребельный и Елена Володина, а также шестиклассник Денис Ложкин.

Денис уже получил свой экземпляр на торжественной презентации книги. Иван и Елена станут обладателями авторского издания на ближайшей школьной линейке.

Создание книги стало частью системной работы по пропаганде безопасности дорожного движения среди школьников Подмосковья.