Детские сады в Балашихе обновят в рамках программы модернизации образования

В Балашихе продолжается капитальный ремонт детских садов в микрорайонах Купавна и Павлино. Работы проходят в рамках программы обновления социальной инфраструктуры и направлены на создание современных условий для детей и педагогов.

В детском саду № 5 в микрорайоне Купавна специалисты проводят комплексное обновление здания. Ход работ проверили представители администрации округа и местного отделения партии «Единая Россия».

— Здесь в рамках региональных средств ремонтируется детский сад. Это очень важный объект для микрорайона — здесь обучается более ста детей. В этом году на работы выделено порядка 150 миллионов рублей, — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

В здании уже установили новые окна, выровняли полы, смонтировали перегородки. Фасад и чистовая отделка находятся на завершающем этапе. Завершить ремонт планируют до конца года.

Также капитальный ремонт начался в детском саду № 21 в микрорайоне Павлино. Сейчас специалисты выполнили демонтажные работы, проложили инженерные коммуникации и подготовили помещения под чистовую отделку.

— На сегодняшний день выполнены работы по демонтажу, укладке инженерных коммуникаций. Также подготовлено все под чистовую отделку. Работы продолжаются, срок сдачи объекта — 2027 год, — рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Романов.

Обновление дошкольных учреждений является частью комплексного развития образовательной инфраструктуры Балашихи. В ближайшие годы в округе также планируется строительство новых дошкольных объектов и капитальный ремонт действующих учреждений.