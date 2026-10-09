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    Встреча педагогов с ветеранами СВО прошла в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В местном отделении Ассоциации ветеранов СВО прошла встреча с заместителями директоров по воспитательной работе образовательных учреждений округа. В рамках встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с интересами и ценностными ориентирами учащихся различных возрастных групп.

    По результатам встречи был согласован план совместной работы. Ассоциация ветеранов СВО будет проводить экскурсии и уроки мужества для школьников. Кроме того, для сотрудников образовательных учреждений провели экскурсию по музею организации. Гостям показали экспонаты, познакомили с историей создания музейной коллекции и раскрыли ключевые идеи, заложенные в экспозиции.

    «Мы благодарим педагогов за открытость и неравнодушие! Вместе мы сможем воспитать в детях уважение к истории, любовь к Родине и правильные жизненные ориентиры», — прокомментировал руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Артем Чурилов.

    Особое внимание в округе уделяется также развитию юнармейского движения: ребята участвуют во всероссийских соревнованиях, занимают призовые места и выезжают на сборы. Чехов занимает лидирующую позицию по количеству кадетских классов в Подмосковье.

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