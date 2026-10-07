Глава Серпухова проверил реконструкцию очистных сооружений

7 октября Алексей Шимко провел рабочую встречу на городских очистных сооружениях. Вместе с представителями Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, предприятия «Водоканал-Сервис» и подрядчиком он проверил ход работ.

Сейчас продолжается первый этап: обновление сооружений очистки и доочистки, вентиляционных и насосных станций, прокладка новых сетей. В здании решеток и песколовок оборудование частично установлено — это критически важный узел для первичной очистки стоков из города.

Готовность объекта составляет около 67%. За неделю подрядчик перешел к контуру заземления сооружений и следующему этапу отделочных работ. На площадке задействовано порядка 75 специалистов и 10 единиц техники.

Предприятию «Водоканал-Сервис» и подрядчику поручили не снижать темпы. Участники встречи обсудили второй этап реконструкции: документацию нужно готовить уже сейчас, чтобы включить его в государственную программу.

Отдельно глава округа поручил проработать с Министерством жилищной политики и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области вопрос конечной технологии утилизации илового остатка.

Также обсудили другие приоритетные объекты для включения в программу с последующей модернизацией: реконструкцию главного канализационного коллектора, основного водовода и очистных сооружений в деревне Расеменовское и микрорайоне Данки. Они меньше по масштабу, но модернизация там необходима.