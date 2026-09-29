В Рузе прошел финал велосипедной серии Gran Fondo Russia

В подмосковной Рузе 27 сентября прошел финальный этап одиннадцатого сезона серии массовых велозаездов Gran Fondo Russia. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Заезд стал заключительным в сезоне 2026 года и одновременно финалом Кубка Альфа-Банка Московской области. Участникам предложили три дистанции — 96, 50 и 30 километров. На средней дистанции велосипедисты могли проехать маршрут в свободном темпе либо принять участие в гонке Medio Fondo и побороться за призовые места.

Старт и финиш трассы расположились на площади перед зданием администрации Рузского муниципального округа. Маршрут сочетает живописные ландшафты Подмосковья, разнообразный рельеф и скоростные участки.

Итоги регионального Кубка подвели по результатам всех четырех подмосковных этапов сезона — в Волоколамске, Бородино, Серпухове и Рузе. Определены четыре победителя в категориях «Абсолют, мужчины» и «Абсолют, женщины» на дистанции 100 километров и в гонке Medio Fondo.

Сезон Gran Fondo Russia в 2026 году стал одним из самых насыщенных за всю историю серии. Помимо четырех подмосковных этапов, старт состоялся в Тульской области, а также впервые в истории серии этап прошел в Казани. Организаторы представили новый формат — командную гонку с раздельным стартом. Еще одним направлением развития стала новая дисциплина: в подмосковном парке Малевича состоялась серия из трех гравийных гонок.

Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». С результатами можно ознакомиться на официальной странице мероприятия.