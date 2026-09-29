Экскурсию о быте дачников начала XX века проведут в Одинцовском музее

В Одинцовском историко-краеведческом музее ко Дню пожилого человека пройдет экскурсия «Быт и развлечения дачников начала XX века». Выставка построена на путеводителях по окрестностям, воспоминаниях и периодике рубежа XIX–XX веков.

Посетители смогут увидеть оригинальные мемуары, фотографии знакомых мест, а также карикатуры, которые расскажут, с какими трудностями сталкивались любители дачного отдыха. Кроме того, гости смогут рассмотреть изображения одинцовских вокзалов и узнать, какие функции они выполняли.

В экспозиции впервые представлены письма двоюродного племянника Антона Чехова, семья которого проживала в Красной Горке. В мемуарах сохранились рассказы о развлечениях того времени, например, о коммерческих и любительских театрах.

Пенсионеры могут принять участие в экскурсии бесплатно. Запись на мероприятие доступна на сайте музея.