Подготовку новой котельной в поселке Менделеево начали в Солнечногорске

8 октября блочно-модульную котельную осмотрели представители администрации округа и депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Владимир Недвижаев. Сейчас подрядная организация выполняет подготовку к вводу в работу первого котла.

Объект оснащен четырьмя котлами российского производства суммарной мощностью 50 МВт. Три агрегата рассчитаны на 15 МВт каждый, еще один — на 5 МВт. Существующую котельную, тепло от которой поступает в поселок и научно-исследовательский институт «ВНИИФТРИ», сохранят для резервного теплоснабжения.

«После запуска первого котла специалисты поочередно проведут пусконаладочные работы на остальных трех. Работы проходят при участии представителей подрядной организации и завода — изготовителя котлов», — подчеркнул заместитель главы округа Никита Иванов.

Строительство блочно-модульной котельной выполнили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Объект возвели по государственной программе региона «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».