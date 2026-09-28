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    Подмосковный производитель окон удвоил экспорт в страны СНГ с начала года

    Фото: Фото: ГК "Пластика Окон"

    Компания — производитель оконных систем Melke из подмосковного Фрязино за пять месяцев 2026 года удвоила объем экспорта в страны СНГ. Об этом пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказал основатель и владелец группы компаний Melke и «Пластика Окон» Владимир Петюшин.

    К настоящему времени отгружено порядка 300 тонн продукции. Сейчас компания обсуждает с иностранными коллегами перспективы расширения присутствия на рынке Монголии.

    Производственную площадку во Фрязино посетил президент Центра развития производства стеклянных фасадов Монголии и окон Монх-Очир. Стороны обсудили несколько направлений сотрудничества: будущие объемы поставок оконного профиля в Монголию, обучение специалистов и обмен опытом.

    «Мы в Монголии большое внимание уделяем будущему поколению и экологичности продукции. Именно поэтому ищем решения, которые позволяют отказаться от свинцовых стабилизаторов и повысить контроль над составом профиля», — отметил президент Центра развития производства стеклянных фасадов Монголии и окон Монх-Очир.

    Компания не использует в производстве компоненты свинца и снижает экологический след за счет применения для внутреннего слоя технологии экструзии. Производственные мощности предприятия ежегодно увеличиваются на 10%, также постоянно модернизируется оборудование и автоматизируются процессы.

    «Реализация этих направлений в общей картине позволяет нам, как российскому производителю, расти и развиваться внутри нашего рынка и на международном уровне», — отметил Петюшин.

    Сейчас Melke поставляет продукцию в Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Монголию. В 2024 году зарубежным партнерам было отгружено 192 тонны оконного профиля, в 2025 году объем экспорта вырос в два раза по сравнению с предыдущим периодом.

    Главные направления дальнейшего партнерства подмосковной компании и контрагентов из Монголии — поставки ПВХ-профилей, продвижение экологичных решений, подготовка специалистов и совместная работа с местными производителями.

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