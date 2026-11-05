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    Встреча администрации с жителями прошла в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Специалисты администрации округа, депутаты и представители организаций, обеспечивающих коммунальными ресурсами, принимали жителей в молодежном центре «Импульс». Встреча была посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

    На приеме в формате выездной администрации обсуждали содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, а также работу управляющих компаний.

    Все обращения зафиксированы. Специалисты постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие более детальной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами.

    Анонс даты и места проведения следующей встречи с сотрудниками администрации округа можно найти на официальных ресурсах.

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