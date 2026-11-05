Встреча администрации с жителями прошла в Мытищах

Специалисты администрации округа, депутаты и представители организаций, обеспечивающих коммунальными ресурсами, принимали жителей в молодежном центре «Импульс». Встреча была посвящена вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На приеме в формате выездной администрации обсуждали содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, а также работу управляющих компаний.

Все обращения зафиксированы. Специалисты постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие более детальной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами.

Анонс даты и места проведения следующей встречи с сотрудниками администрации округа можно найти на официальных ресурсах.