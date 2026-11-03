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    Экскурсию о теме Родины в творчестве Блока проведут в Солнечногорске 4 ноября

    Фото: Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

    В усадьбе Шахматово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Солнечногорск 4 ноября пройдет авторская экскурсия «Русь моя, жизнь моя!». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Посетители совершат историческую прогулку по территории усадьбы. Шахматово было для Блока местом отдыха и источником вдохновения: здесь написано около 300 произведений. Центральной темой его творчества была Россия, о которой поэт размышлял, говоря о ее непростом и противоречивом пути.

    Научный сотрудник музея-заповедника Валерий Чехомов расскажет, почему тема Родины стала для Блока основополагающей и какой именно представала Россия в его восприятии и стихах.

    Главной особенностью мероприятия станет профессиональное актерское исполнение стихотворений поэта. Знакомые строки прозвучат в живом прочтении на фоне подлинных пейзажей, вдохновлявших классика Серебряного века.

    Начало экскурсий в 14:00 и 16:00. Возрастное ограничение — 6+.

    Подробная информация и билеты размещены на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

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