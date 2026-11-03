Выставка-пристройство животных пройдет в Наро-Фоминске 7 ноября

7 ноября в Наро-Фоминске состоится традиционная выставка-пристройство животных «Возьми друга из приюта». В большом стеклянном павильоне «ФАБРИК» на набережной реки Нара будут представлены собаки и кошки из приютов Московской и Калужской областей.

Все животные, участвующие в выставке, здоровы, привиты и стерилизованы. Для многих из них мероприятие станет возможностью обрести дом и любящую семью.

Гостей ждет программа знакомства с животными и общения с кураторами, которые расскажут о характере и привычках каждого питомца. Для детей и взрослых подготовлена интерактивная программа.

На площадке будет работать благотворительная лотерея с подарками, а также пункт сбора помощи для приютов: можно привезти корм, лекарства, амуницию, игрушки и другие необходимые вещи.

Выставка пройдет с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Наро-Фоминск, Шелковый комбинат, ул. Площадь Свободы, 4В. Вход свободный.