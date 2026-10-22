Более 95 тысяч тюльпанов украсят Ленинский округ весной

В Ленинском городском округе началась подготовка к весеннему сезону. Специалисты приступили к высадке тюльпанов на круговом движении по улице Школьной.

Всего в этом сезоне для украшения муниципалитета закуплено 95 тысяч луковиц. Директор МБУ «Благоустройство» Виктор Сюлергин отметил важность озеленения округа.

«Мы уделяем большое внимание благоустройству и озеленению нашего округа. В этом году мы закупили тюльпаны разных сортов. Высадка идет не только на центральных улицах, но и у памятников, на въездах в город и клумбах по всему Ленинскому округу. Хотим, чтобы весной город встретил жителей и гостей в ярком и красивом убранстве», — отметил Виктор Сюлергин.

В этом сезоне на клумбах округа высадят различные сорта тюльпанов, среди которых Vouge, Dynasty, Icoon, Update, Presto, Double Trouble и Indiana. Все они имеют разную высоту и цветовую гамму, что позволит ландшафтным дизайнерам создать гармоничные и разнообразные композиции. Специалисты высаживают луковицы на самых посещаемых и значимых местах, чтобы как можно больше жителей могли оценить красоту цветущих клумб.

Высадка цветов — это важный этап подготовки к весенне-летнему сезону. Теперь предстоит обеспечить тщательный уход за посадками в течение всего периода, чтобы весной жители и гости Ленинского округа смогли насладиться ярким и долгим цветением. В Ленинском округе также ведется активная подготовка к снежному сезону. К уборкам подготовлена 61 единица техники и 18 единиц малой механизации.