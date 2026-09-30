Водитель «Мострансавто» помог потерявшемуся ребенку вернуться домой

Водитель «Мострансавто» из филиала МАП № 4 в Раменском Одил Ахроров помог потерявшейся 10-летней девочке вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Инцидент произошел в городском округе Раменское. Около 22:30 водитель работал на маршруте № 9 «м/р Холодово — Пенсионный фонд — Школа № 9» и на остановке «Мясной комбинат» увидел одиноко стоявшую девочку в красной куртке, в точности как на фотографии из ориентировки поискового отряда «ЛизаАлерт». Он вышел из автобуса и уточнил, как ее зовут.

«После занятий в школе А. решила немного погулять. Возвращаясь домой уже в сумерках, перепутала автобус и поехала не по своему маршруту. К вечеру телефон разрядился, она не могла позвонить родителям. И хотя А. назвала свой домашний адрес, я решил прежде всего позвонить по номеру 112. Очень быстро приехала полиция, оказалось, что ищут именно эту девочку. Школьницу быстро доставили домой», — рассказал Ахроров.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что водитель поступил профессионально не только как представитель пассажирской компании, но и как человек, и что в компании гордятся такими сотрудниками.

Ахроров работает в «Мострансавто» более 2,5 года. Компания является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.