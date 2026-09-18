Первый день выборов прошел в Химках

18 сентября ровно в 08:00 во всех микрорайонах округа открылись 118 избирательных участков. В течение трех дней — с 18 по 20 сентября — жителям предстоит определить состав депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и местного Совета депутатов.

Участки работают ежедневно, без перерывов, с 08:00 до 20:00. Безопасность и соблюдение порядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Дополнительной защитой служат камеры видеонаблюдения и системы пожарной сигнализации.

Отдать голос можно лично на участке по месту регистрации, предъявив паспорт или военный билет. Для жителей, заранее подавших соответствующее заявление, доступно дистанционное электронное голосование. Воспользоваться сервисом можно со смартфона или компьютера из любой точки. В 2026 году электронный формат действует в 33 регионах России, в том числе в Московской области. Современные средства шифрования обеспечивают защиту системы и тайну волеизъявления.

«Я лично проголосовал с помощью дистанционного электронного голосования. Очень удобно и быстро. В целом я бы хотел отметить высокий уровень организации выборов в нашем округе. Процедура организована четко и в соответствии с правилами на всех уровнях: от технического оснащения участков до соблюдения законодательных норм», — поделился депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

Для ветеранов, маломобильных граждан и тех, кто по уважительной причине не может прийти на участок, предусмотрено голосование на дому. Члены участковых комиссий приедут по указанному адресу с переносными ящиками для голосования. Подать заявку можно до 20 сентября включительно.

Список кандидатов формировался при участии самих жителей. В конце мая в предварительном голосовании приняли участие более 636 тысяч человек. Кроме того, жители Подмосковья смогли повлиять на будущую повестку депутатской работы: в Народную программу вошло свыше 920 тысяч предложений граждан, более 27 тысяч из которых поступили от жителей Химок.

Общественные наблюдатели следят за соблюдением прозрачности и законности. Они объективно фиксируют ход голосования, помогают поддерживать порядок и противостоять возможным провокациям и распространению недостоверной информации.

Существенный вклад в подготовку к выборам внес местный Штаб общественного наблюдения, который начал работу в начале лета. На протяжении трех месяцев комиссия проводила заседания, проверяла готовность помещений, оснащение участков и доступность избирательной инфраструктуры для всех категорий граждан. Главной задачей было создать условия, при которых каждый житель сможет реализовать свое право голоса.

«Мы выстроили четкую систему подготовки, чтобы каждый наблюдатель уверенно ориентировался в нормах закона, умел фиксировать нарушения без вмешательства в работу комиссии и тем самым укреплял доверие к результатам выборов», — отметил руководитель Штаба Егор Горовой.

Результаты голосования определят направления развития Подмосковья и Химок на ближайшие пять лет. Именно поэтому важен голос каждого жителя.

«Прийти на выборы — значит не оставаться в стороне от судьбы своего города и страны. Это и есть настоящая гражданская позиция: когда ты не ждешь, что все решится без тебя, а лично участвуешь в выборе будущего. Химки меняются, и хочется, чтобы этот рост продолжался», — рассказала жительница микрорайона Подрезково Елена Васильева.

Избирательные участки будут работать до 20:00 20 сентября. После их закрытия начнется подсчет голосов.