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    В Подмосковье подали более 54 тысяч заявлений на компенсацию за телефон

    Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО

    Жители Подмосковья с начала года подали более 54 тысяч электронных заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Другое». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Во время заполнения искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если файлы прикреплены неверно, заявителю отображается подсказка, после чего он может сразу заменить документы.

    Получить компенсацию могут ветераны труда или военной службы при достижении пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также лица без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы», и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен.

    Выплата компенсации приостанавливается ежегодно 1 июня. Для ее возобновления нужно предоставить сведения о действующем договоре на предоставление абонентского номера. Если договор подтвержден, компенсация возобновится с месяца подачи документа.

    В услугу внедрен умный сервис, который проверит право заявителя на получение компенсации. Если ранее назначенная выплата не была приостановлена, заявителю предложат выбрать другую цель обращения. Также ему сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены.

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