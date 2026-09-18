Глава Балашихи проверил работу избирательного участка в Гимназии № 11

Глава Балашихи Сергей Юров проверил работу избирательного участка № 3663, расположенного в Гимназии № 11 в микрорайоне Саввино. На участке созданы все необходимые условия для избирателей.

Работают кабинки для тайного голосования, размещены информационные стенды с данными о кандидатах и политических партиях. За ходом голосования следят наблюдатели.

«Атмосфера здесь спокойная и доброжелательная. Люди приходят с хорошим настроением, общаются, спокойно делают свой выбор. Важно, что организаторы создали комфортные условия не только для самих избирателей, но и для семей с детьми — пока родители голосуют, ребята могут принять участие в мастер-классах и других активностях», — сказал Сергей Юров.

Для детей подготовили творческие занятия, в том числе возможность самостоятельно изготовить значки. Для жителей, которые впервые участвуют в выборах, предусмотрены памятные подарки.

«Мы стараемся, чтобы на участке было комфортно всем. Для детей организовали занятия, чтобы они не скучали, пока родители голосуют. Также на месте консультируем жителей по возникающим вопросам», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 3663 Оксана Панова.

Выборы депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу проходят с 18 по 20 сентября. Жителям доступно голосование на избирательных участках, на дому, дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения.