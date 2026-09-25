В Подмосковье проверят еще 30 тысяч земельных участков

В Московской области до конца года оценят законность владения и эксплуатации как минимум 30 тысяч земельных участков. С января 2026 года муниципальные земельные инспекторы уже проанализировали состояние более 65 тысчс наделов.

Как пояснили в ведомстве, приоритетом остается профилактика и конструктивный диалог, а не штрафные санкции. Гражданам, допустившим ошибки в оформлении или использовании своих владений, направляют подробные методические рекомендации с пошаговым алгоритмом легализации статуса земли.

Наибольшую интенсивность полевых работ демонстрируют три муниципальных образования. В Раменском округе обследовали 7094 участка, в Волоколамском — 4149, в Можайском — 3756.

Инспекторы выявляют нецелевую эксплуатацию площадей, среди примеров — строительство коммерческих объектов на землях для индивидуального жилищного строительства. Также ведется борьба с незаконными ограждениями и самозахватами, заброшенными территориями.

Жители могут самостоятельно инициировать проверку через региональный портал госуслуг. После подачи электронного обращения открывается доступ к мобильному приложению «Проверки Подмосковья», где отслеживается статус рассмотрения заявки. Кроме того, работает платформа гражданской бдительности «Народный инспектор» для оперативной передачи информации о подозрительных манипуляциях с землей.