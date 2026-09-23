Новый сезон Школьной лиги начнется в Подольске в октябре

В этом учебном году участие в соревнованиях снова примут все 27 школ городского округа Подольск — более 3 тысяч юных спортсменов. Традиционные дисциплины остаются неизменными — футзал, волейбол, баскетбол 3×3, шахматы и настольный теннис.

Впервые стартует семейная школьная лига. Теперь родители, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки смогут выйти на площадку вместе с ребятами в соревнованиях по тем же видам спорта. Еще одна новинка — пилотный проект «Гонки дронов» по управлению БПЛА. Подольск вошел в число 11 муниципалитетов региона, где будут созданы секции по FPV-пилотированию.

Соревнования во всех дисциплинах, пройдут в два этапа: муниципальный — с октября по март, региональный — с марта по апрель. По итогам отбора сильнейшие встретятся в традиционном финале четырех. К участию допускаются спортсмены от 10 лет.