Юбилейную аллею высадили у школы № 10 в Серпухове

29 сентября глава Серпухова Алексей Шимко, молодежь, депутаты, волонтеры, преподаватели и общественники высадили «Юбилейную аллею» в школе № 10. В этом году учебному заведению исполняется 90 лет.

Серпухов является лидером Подмосковья по капитальному ремонту школ и детских садов. Администрации округа важно не просто обновить здание, а привести в порядок всю территорию. Делать это стараются вместе с теми, кто здесь учится и работает. В муниципалитете уже стало доброй традицией закладывать аллеи после обновления образовательных учреждений.

В школе № 10 посадили клены как память о большой истории учебного заведения, которая создается и продолжается сегодня. Такую же акцию провели в Лицее имени А. А. Логунова в Протвино — здесь будет цвести сирень.



«Пройдут годы, деревья вырастут, украсят территорию и станут связующим звеном между поколениями. Для нас молодые аллеи — символ нового этапа, развития и новых открытий», — отметил глава округа Алексей Шимко.

В этом году при поддержке правительства Московской области капитально отремонтировали четыре школы и два детских сада.