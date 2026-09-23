Мингосуправления Подмосковья напомнило о получении адреса через «Добродел»

Жители Подмосковья могут оформить присвоение адреса недвижимости через мобильное приложение «Добродел». Подать заявление в электронном виде можно без посещения ведомств, сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться в приложении через ЕСИА, открыть раздел «Услуги», перейти в категорию «Земля» и выбрать пункт «Присвоение адреса». В электронной форме потребуется указать муниципальное образование, причину обращения, случай и категорию заявителя. К заявлению также нужно приложить документы.

Через этот же сервис можно подать заявление об аннулировании адреса. Такая процедура может понадобиться при ликвидации объекта недвижимости, изменении его адреса или принятии решения об отказе в государственном кадастровом учете.

Результат поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней.

Перед обращением необходимо проверить, зарегистрирован ли адрес объекта в Государственном адресном реестре.