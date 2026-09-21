Подмосковные врачи помогли женщине родить 17-го ребенка

Врачи Красногорского родильного дома помогли жительнице Дедовска родить 17-го ребенка. Мальчик появился на свет естественным путем с весом 4,56 килограмма и ростом 56 сантиметров. Для женщины это уже вторые роды в этом медицинском учреждении.

Пациентку доставили в роддом с начавшейся родовой деятельностью. Медики отмечают, что такой случай потребовал особенно слаженной работы специалистов и индивидуального подхода.

«Семнадцатые роды — это особый случай, требующий максимальной собранности, индивидуального подхода и слаженной работы всей команды», — рассказала заместитель главного врача Красногорской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Зинатулина.

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. После выписки в семье стало 12 девочек и пять мальчиков. Старшей дочери 22 года, младшей — два года и восемь месяцев.

Информация о системе родовспоможения Московской области размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». Консультацию по вопросам можно получить в едином колл-центре проекта ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.