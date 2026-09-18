Более 160 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса подали в Подмосковье с января

С начала года жители Подмосковья подали на региональном портале более 160 тысяч заявлений на присвоение и аннулирование адресов объектам недвижимости. Оформить услугу можно полностью онлайн, без обращения в ведомства. Об этом напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и цель обращения, после чего заполнить электронную форму. Сервис также использует искусственный интеллект: система проверяет прикрепленные документы и выявляет неподходящие файлы.

Перед обращением рекомендуется проверить, есть ли у объекта адрес в Государственном адресном реестре. Присвоенный уполномоченным органом адрес после принятия решения вносится в этот реестр.

Аннулировать адрес можно, если объект прекратил существование, ему присвоили новый адрес или в постановке объекта на кадастровый учет было отказано.

Услуга предоставляется бесплатно. Подать заявление можно через портал госуслуг Московской области.