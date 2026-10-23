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    Ветераны СВО посетили промышленное предприятие в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Более 25 лет компания «Европласт» (ПК «Декор») выпускает лепнину и архитектурный декор из пенополиуретана как для отечественного рынка, так и зарубежного. Члены чеховского отделения Ассоциации ветеранов СВО и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» посетили предприятие, чтобы познакомиться с производством и обсудить возможности трудоустройства.

    Во время экскурсии бойцы увидели, как устроено производство и какие этапы проходит продукция. Кроме того, им рассказали об актуальных вакансиях и различных направлениях работы.

    В округе действует программа трудоустройства для ветеранов спецоперации, чтобы помочь бойцам быстрее адаптироваться к гражданской жизни. В планах на будущее — регулярные профориентационные поездки на предприятия. Такие встречи дают возможность узнать о работе компаний изнутри и напрямую познакомиться с потенциальными работодателями.

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