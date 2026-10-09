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    Тендер на капремонт школы № 15 объявили в Электростали

    Фото: Медиасток.РФ

    В Электростали объявили открытый конкурс на капитальный ремонт школы № 15 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт с поставкой оборудования для школы № 15 на улице Пушкина, дом 30. Проектная вместимость объекта — 620 человек.

    Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование — за счет средств бюджета Московской области и федерального бюджета.

    Завершить работы на объекте планируется в 2027 году.

    Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация по теме закупок и земельно-имущественных торгов ежедневно публикуется в канале ведомства в «Макс».

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