Тендер на капремонт школы № 15 объявили в Электростали

В Электростали объявили открытый конкурс на капитальный ремонт школы № 15 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Планируется выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт с поставкой оборудования для школы № 15 на улице Пушкина, дом 30. Проектная вместимость объекта — 620 человек.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование — за счет средств бюджета Московской области и федерального бюджета.

Завершить работы на объекте планируется в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация по теме закупок и земельно-имущественных торгов ежедневно публикуется в канале ведомства в «Макс».