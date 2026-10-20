Подмосковные школьники получили призы на туристическом слете в Пензе

Школьники из Подмосковья завоевали несколько призовых мест на туристическом слете учащихся Союзного государства, который прошел в Пензе с 14 по 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Команда образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования для детей и взрослых» городского округа Богородский под руководством педагогов Людмилы Бауриной и Галины Майсак заняла второе место в конкурсе туристических газет, а также третьи места в конкурсе песен и в конкурсе представления команд.

В спортивных состязаниях ребята проявили силу и выносливость, в краеведческих конкурсах показали знания, а в творческих испытаниях раскрыли свои таланты.

Участниками слета стали 511 юных спортсменов из 37 регионов России и Республики Беларусь. Мероприятие направлено на укрепление дружбы между школьниками двух стран, развитие сотрудничества, популяризацию здорового образа жизни и воспитание чувства единства у подрастающего поколения.

Участие команды Московской области в слете организовали при поддержке Министерства образования Московской области.