360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Свыше 120 объектов недвижимости выставили на торги в Можайске за неделю

    Земельный участок на торгах в Подмосковье
    Фото: Земельный участок на торгах в Подмосковье/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

    В Московской области за период с 12 по 16 октября 2026 года на земельно-имущественные торги выставили 185 объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

    Больше всего лотов за неделю выставили в городских округах Можайский, Рузский и Серпухов. Всего в заявочной кампании размещены более 120 лотов в Можайском округе, более 150 — в Рузском и более 60 — в Серпухове.

    В Серпухове, например, в собственность можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 9,69 сотки в деревне Нефедово. Начальная цена на торгах — 681 148,86 рубля.

    С начала 2026 года победителям аукционов уже передали в Можайском округе 129 участков в аренду и 52 в собственность, в Рузском — 71 и 88 соответственно, в Серпухове — 35 и 98.

    Ознакомиться с объектами, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

    Читайте также

    Агротехнопарк «Мортадель» создаст тысячу рабочих мест в Подмосковье в 2028 году

    Конференция об охране труда в медучреждениях прошла в Подмосковье

    Подмосковный врач Шинтяпина: доброкачественная опухоль в груди требует контроля

    В Подмосковье с начала года повредили 503 газопровода из-за земляных работ

    Новый сезон Школьной лиги запустили в 46 округах Подмосковья

    Школу в ЖК «1-й Южный» откроют в Ленинском округе в 2027 году

    Реконструкцию водозаборного узла проведут в поселке Здравница в Мытищах

    Гостей 188 гостиниц и отелей Подмосковья начали заселять по цифровому ID

    Расписание электричек Казанского направления изменится с 12 октября

    В семейном центре «Доверие» показали представление о китайской культуре

    В Подмосковье до 9 октября ожидается третий класс пожарной опасности

    В Подольске построят школу на 1100 мест