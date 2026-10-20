Свыше 120 объектов недвижимости выставили на торги в Можайске за неделю

В Московской области за период с 12 по 16 октября 2026 года на земельно-имущественные торги выставили 185 объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Больше всего лотов за неделю выставили в городских округах Можайский, Рузский и Серпухов. Всего в заявочной кампании размещены более 120 лотов в Можайском округе, более 150 — в Рузском и более 60 — в Серпухове.

В Серпухове, например, в собственность можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 9,69 сотки в деревне Нефедово. Начальная цена на торгах — 681 148,86 рубля.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали в Можайском округе 129 участков в аренду и 52 в собственность, в Рузском — 71 и 88 соответственно, в Серпухове — 35 и 98.

Ознакомиться с объектами, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.