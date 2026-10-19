Выставку картин на тему освоения Арктики и Антарктики откроют в Химках

Художники сумели передать масштаб и характер полярных просторов, а также напряженную атмосферу экспедиций, в которых люди день за днем противостояли стихии.

Гости выставки смогут проследить путь полярного освоения — от первых попыток проникнуть в неизведанные широты до масштабных научных проектов прошлого столетия. В работах отражены самые разные стороны жизни исследователей: подготовка маршрутов, будни на полярных станциях, непростые решения в условиях постоянной борьбы с природой.

Торжественное открытие состоится 20 октября в 16:00, вход в этот день будет свободным для всех желающих. Выставка будет работать до 29 ноября в Химкинской картинной галерее на улице Московской, 15. Галерея открыта для посетителей по следующему расписанию: в понедельник и среду — с 10:00 до 18:00, в четверг — с 10:00 до 20:00, в пятницу — с 10:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 18:00. Воскресенье и государственные праздники — выходные дни.