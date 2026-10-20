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    Росреестр Подмосковья усилил профилактику нарушений земельного законодательства

    С 1 октября в России действуют обновленные правила государственного земельного контроля. В Управлении Росреестра Подмосковья сообщили, что ведомство теперь может активнее использовать беспилотники, автоматическую фото- и видеосъемку, а также данные с авиационных и космических аппаратов для выявления возможных нарушений.

    В поле зрения инспекторов — незаконное строительство, существенные расхождения фактических границ участков со сведениями ЕГРН и признаки неиспользования земель в населенных пунктах. Обнаружение индикатора риска может стать основанием для назначения проверки, однако подтвердить нарушение можно только по ее итогам с оформлением акта.

    При документарных проверках владельцы земли и другие контролируемые лица смогут передавать запрошенные документы через портал госуслуг или приложение «Инспектор».

    «Ключевыми приоритетами деятельности Управления остаются профилактика правонарушений, своевременное выявление признаков нарушений с применением современных технических средств, а также обеспечение прозрачности административных процедур как для граждан, так и для бизнеса», — отметил заместитель руководителя областного Управления Росреестра Владимир Бирюков.

    Ведомство также продолжит консультировать садоводов, владельцев участков для индивидуального жилищного строительства, представителей малого бизнеса и специалистов отрасли. Изменения предусмотрены Федеральным законом № 248-ФЗ и постановлением правительства России № 811.

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