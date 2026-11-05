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    Ветераны СВО из Чехова стали призерами соревнований по пауэрлифтингу

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В Москве прошел 35-й Международный Кубок Валентина Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу, объединивший спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения. Городской округ Чехов представили три спортсмена из местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции.

    По результатам состязаний Евгений Овчинников и Максим Маглели заняли второе место, а Дмитрий Бережнов — третье место.

    Спортсмены стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных стартах. За каждой наградой стоят часы тренировок на базе физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Чайка».

    Особое значение состязаниям придает личное участие и поддержка Валентина Дикуля — легендарного реабилитолога, чье имя связано с восстановлением здоровья тысяч людей, и выдающегося силового жонглера.

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