Делегация из Китая посетила школу в селе Ямкино Богородского округа

Центр образования № 45 в селе Ямкино Богородского округа 30 октября принял делегацию из Китая. Встреча была посвящена обмену опытом и культурными традициями.

Среди почетных гостей мероприятия была депутат Московской областной Думы Ольга Попова. Для делегации ученики подготовили представление с номерами в китайском стиле — национальными костюмами, танцами и элементами театральности. Школьники старались передать не просто движения, а настроение и характер восточной культуры.

Кульминацией дня стали совместные мастер-классы. Участники вместе пробовали китайский чай, осваивали азы каллиграфии, складывали фигурки в технике оригами, а затем посмотрели обучение танцам и театральную постановку.

Как отметили в округе, сотрудничество в сфере образования в Богородском округе давно стало доброй традицией, и такие встречи помогают укреплять культурные связи между странами.