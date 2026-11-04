Глава Химок встретилась с жителями дома на улице Кирова

Глава Химок Инна Федотова совместно с представителями профильных служб пообщалась с жителями, выслушала их обращения и на месте ознакомилась с ситуацией. В ходе встречи специалисты проверили подачу отопления в квартиры и осмотрели подвальное помещение.

По итогам осмотра обозначили первоочередные задачи. Специалисты произвели откачку скопившейся воды из подвала, а также выполнили работы по прочистке труб для обеспечения нормального отвода воды. Дополнительно была проверена работа системы отопления. По информации профильных служб, подача тепла в квартиры осуществляется.

Работа с обращениями жителей находится в постоянном взаимодействии с профильными подразделениями. 3 ноября заместитель главы Юрий Андреев также провел встречу с жителями этого дома. В ходе общения обсудили необходимые технические мероприятия, направленные на стабилизацию подачи ресурса, и подробно рассказали о ходе уже проводимых работ.

Все обозначенные вопросы остаются в поле внимания профильных служб. Специалисты продолжают необходимые мероприятия, направленные на устранение возникших проблем. Ситуация находится на контроле.