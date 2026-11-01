Выставку-конкурс творческих работ ветеранов открыли в Мытищах

В ветеранской организации «Летное поле» в Мытищах 27 октября открыли выставку-конкурс творческих работ. В экспозиции представили полотна, вышивки, мозаики, изделия из кожи, работы по выжиганию и композиции из фруктов и овощей.

По словам члена организации Жанны Ждановой, определить победителя будет сложно, так как каждый участник заслуживает признания. «В начале ноября всех участников пригласят на чаепитие, где отметим каждого, кто вложил душу в свое творчество», — сказала она.

В этот же день поздравили ветеранов-юбиляров, отметивших 80, 85, 90 или 95 лет в этом году. За общим столом звучали поздравления и личные истории.

Людмила Потапова, родившаяся на двадцатый день войны, рассказала, что работала до 70 лет. «Я трудилась на производстве, строила новые причальные стенки, набережные по всем морям нашей страны: во Владивостоке, на Азовском и Черном море. Любовь к своему делу позволила мне проработать так долго», — поделилась она.

Председатель Совета ветеранов Нина Соколова посвятила медицине 55 лет, возглавляя кардиологическое отделение и блок интенсивной терапии Мытищинской областной клинической больницы.

«Призвание — это не просто профессия, это способ остаться живым. Для нас всех наш труд стал источником вечной молодости души», — отметила Нина Соколова.