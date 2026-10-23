Слет наставников «Движения Первых» прошел в Одинцове

Наставники «Движения первых» со всего Подмосковья собрались в Одинцове, чтобы обсудить вопросы воспитания молодежи и новые возможности для реализации инициатив. Кадры слета показал 360.ru.

Региональный слет наставников «Движения Первых» позволил педагогам поделиться опытом, обсудить рабочие вопросы и новые подходы к детям. Кроме того, участники узнали больше о патриотическом воспитании и грантовой поддержке от Росмолодежи.

«Все, что делает экосистема молодежной политики страны, это работа с подрастающим поколением, работа с нашим будущим, работа на перспективу. Поэтому, конечно, очень важно общаться и с теми, кто учит», — сказал замдиректора по сопровождению мероприятий и программ ФГАУ «РеМЦ» Росмолодежи Алексей Коробов.

Внутри муниципалитетов встречи наставников проходят чаще, региональный же слет проводится раз в год. На мероприятии к «Движению Первых» присоединились новички. Это педагоги, которые уже работали с детьми, а теперь получили новый статус.

Ранее школьники Подмосковья приняли участие в треке «Орленок-Лидер» программы «Орлята России». Они учились работать в команде, выполняли творческие задания и проходили испытания.